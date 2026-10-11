SECURICOM Beteiligungs- und Gebäudemanagement GmbH
Kurze Info über uns
Die Tätigkeitsbereiche der Securicom GmbH sind:
Die Tätigkeitsbereiche der Securicom GmbH sind:
- professionelle Reinigung
- Sicherheitsdienst
- regelmäßige Gebäudeinstandhaltung
- Schreibkräfteservice
Eines der Hauptmerkmale unserer Firma ist die hochqualitative Dienstleistungserbringung – dabei werden moderne Ausstattung und Geräte verwendet, wobei auf die ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
SECURICOM Beteiligungs- und Gebäudemanagement GmbH
Frühlingsstraße 5
3012 Wolfsgraben
Österreich
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