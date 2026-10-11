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SECURICOM Beteiligungs- und Gebäudemanagement GmbH

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Die Tätigkeitsbereiche der Securicom GmbH sind:
- professionelle Reinigung
- Sicherheitsdienst
- regelmäßige Gebäudeinstandhaltung
- Schreibkräfteservice

Eines der Hauptmerkmale unserer Firma ist die hochqualitative Dienstleistungserbringung – dabei werden moderne Ausstattung und Geräte verwendet, wobei auf die ...

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SECURICOM Beteiligungs- und Gebäudemanagement GmbH
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Österreich
+4322337270
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