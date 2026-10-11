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SECURICOM Beteiligungs- und Gebäudemanagement GmbH

Predstavitev
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Področja dejavnosti Decuricom GmbH so:
- strokovno čiščenje,
- varnostna služba,
- redno vzdrževanje stavb,
- storitve pisanja in tipkanja.

Ena izmed glavnih značilnosti našega podjetja je kakovostno opravljanje storitev - pri tem uporabljamo moderno opremo in naprave, pri čemer pozornost namenjamo evropskim ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

SECURICOM Beteiligungs- und Gebäudemanagement GmbH
Frühlingsstraße 5
3012 Wolfsgraben
Avstrija
+4322337270
+4322337270
contact@securicom.com.mk
http://www.securicom.at
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