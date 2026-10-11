SECURICOM Beteiligungs- und Gebäudemanagement GmbH
Predstavitev
Področja dejavnosti Decuricom GmbH so:
Področja dejavnosti Decuricom GmbH so:
- strokovno čiščenje,
- varnostna služba,
- redno vzdrževanje stavb,
- storitve pisanja in tipkanja.
Ena izmed glavnih značilnosti našega podjetja je kakovostno opravljanje storitev - pri tem uporabljamo moderno opremo in naprave, pri čemer pozornost namenjamo evropskim ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
SECURICOM Beteiligungs- und Gebäudemanagement GmbH
Frühlingsstraße 5
3012 Wolfsgraben
Avstrija
3012 Wolfsgraben
Avstrija