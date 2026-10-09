Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Kurze Info über uns
Logo

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Niederlassungen

Siemens d.o.o.
Letališka cesta 29 c / p.p.301
1000 Ljubljana
Slowenien
+38614746100
+38614746135
info.si@siemens.com
http://www.siemens.si
vCard

Firmensitz