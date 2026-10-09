Siemens Aktiengesellschaft Österreich
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Siemens d.o.o.
Letališka cesta 29 c / p.p.301
1000 Ljubljana
Slovenija
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Sedež podjetja
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Siemensstraße 90
1210 Wien
Avstrija
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Kraußstraße 1 - 7
4020 Linz
Avstrija
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Werner-von-Siemens-Straße 9
6020 Innsbruck
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Siemensstraße 90
1210 Wien
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Stattersdorfer Hauptstraße 56
3100 St. Pölten
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Gudrunstraße 11
1100 Wien
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Leberstraße 34
1110 Wien
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Eggenbergerstraße 31
8021 Graz
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