TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH
Kurze Info über uns
Tüchler steht für Kundenorientierung und partnerschaftliche Beziehungen. Werte, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schaffen und in der Firmengeschichte zu zahlreichen, langjährigen Geschäftsverbindungen geführt haben.
Tüchler steht für Kundenorientierung und partnerschaftliche Beziehungen. Werte, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schaffen und in der Firmengeschichte zu zahlreichen, langjährigen Geschäftsverbindungen geführt haben.
Tüchler verfügt über Filialen in Deutschland, Tschechien, Polen und Russland und hat einen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH
Rennbahnweg 78
1220 Wien
Österreich
1220 Wien
Österreich