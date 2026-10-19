TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH
Predstavitev
Tüchler pomeni usmerjenost k strankam in partnerstvo. Vrednote, ki ustvarjajo zaupljivo sodelovanje in so v zgodovini podjetja vodile do številnih, dolgoletnih poslovnih zvez.
Tüchler pomeni usmerjenost k strankam in partnerstvo. Vrednote, ki ustvarjajo zaupljivo sodelovanje in so v zgodovini podjetja vodile do številnih, dolgoletnih poslovnih zvez.
Tüchler ima podružnice v Nemčiji, na Češkem, Poljskem in v Rusiji ter mednarodno, neposredno prodajo. Družinsko podjetje oskrbuje več kot ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH
Rennbahnweg 78
1220 Wien
Avstrija
1220 Wien
Avstrija