TÜV AUSTRIA GMBH
Kurze Info über uns
Die TÜV AUSTRIA Medizintechnik bietet ein umfassendes Leistungsangebot für Betreiber von Gesundheitseinrichtungen in den Bereichen:
Die TÜV AUSTRIA Medizintechnik bietet ein umfassendes Leistungsangebot für Betreiber von Gesundheitseinrichtungen in den Bereichen:
•Wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung medizinischer Geräte
•Messtechnische Kontrolle medizinischer Geräte (Kalibrierung)
•Prüfung von Starkstromanlagen in ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
TÜV AUSTRIA GMBH
Deutschstraße 10
1230 Wien
Österreich
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