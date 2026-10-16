TÜV AUSTRIA GMBH
Predstavitev
TÜV AUSTRIA Medizintechnik ponuja širok nabor storitev za upravljalce zdravstvenih ustanov na področjih:
TÜV AUSTRIA Medizintechnik ponuja širok nabor storitev za upravljalce zdravstvenih ustanov na področjih:
•periodični varnostno tehnični pregled medicinskih pripomočkov
•meroslovni preskus medicinskih pripomočkov (kalibracija)
•pregled elektroenergetskega sistema v zdravstvenih ustanovah
•pregled naprav za medicinske ...
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Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
TÜV AUSTRIA GMBH
Deutschstraße 10
1230 Wien
Avstrija
1230 Wien
Avstrija