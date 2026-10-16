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TÜV AUSTRIA GMBH

Predstavitev
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TÜV AUSTRIA Medizintechnik ponuja širok nabor storitev za upravljalce zdravstvenih ustanov na področjih:

•periodični varnostno tehnični pregled medicinskih pripomočkov
•meroslovni preskus medicinskih pripomočkov (kalibracija)
•pregled elektroenergetskega sistema v zdravstvenih ustanovah
•pregled naprav za medicinske ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

TÜV AUSTRIA GMBH
Deutschstraße 10
1230 Wien
Avstrija
+430504 54
anfrage.ine@tuv.at
http://www.tuvaustria.com/
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