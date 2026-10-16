Weitzer Parkett GmbH & Co KG
Kurze Info über uns
Weitzer Parkett, gegründet 1831, ist Marktführer in Österreich bei Parkettböden und Holzstiegen und gehört zu den führenden Parkettherstellern Europas.
Weitzer Parkett, gegründet 1831, ist Marktführer in Österreich bei Parkettböden und Holzstiegen und gehört zu den führenden Parkettherstellern Europas.
Parkett- und Stiegenlösungen mit Funktion, wie z.B. das Pflegefrei-Parkett, ökologische Verantwortung sowie Design am Puls der Zeit stehen bei dem Familienunternehmen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Weitzer Parkett GmbH & Co KG
Klammstraße 24
8160 Weiz
Österreich
8160 Weiz
Österreich