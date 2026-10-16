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Weitzer Parkett GmbH & Co KG

Kurze Info über uns
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Weitzer Parkett, gegründet 1831, ist Marktführer in Österreich bei Parkettböden und Holzstiegen und gehört zu den führenden Parkettherstellern Europas.

Parkett- und Stiegenlösungen mit Funktion, wie z.B. das Pflegefrei-Parkett, ökologische Verantwortung sowie Design am Puls der Zeit stehen bei dem Familienunternehmen ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weitzer Parkett GmbH & Co KG
Klammstraße 24
8160 Weiz
Österreich
+43317223720
+4331722372401
office@weitzer-parkett.com
http://www.weitzer-parkett.com
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