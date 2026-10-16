Weitzer Parkett GmbH & Co KG
Predstavitev
Weitzer Parkett, ustanovljen 1831, je vodilni na avstrijskem trgu na področju parketov in lesenih stopnic ter šteje med vodilne proizvajalce parketov v Evropi. Rešitve za parket in stopnišča s funkcijo, kot npr. parket brez vzdrževanja, ekološka odgovornost, kakor tudi dizajn v koraku s časom stojijo pri družinskem ...
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Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Weitzer Parkett GmbH & Co KG
Klammstraße 24
8160 Weiz
Avstrija
8160 Weiz
Avstrija