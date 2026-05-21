2. Internationale Verteidigungsmesse und Konferenz SIDEC

Lernen Sie österreichische Unternehmen und Verteidigungstechnologien der nächsten Generation kennen, die die Zukunft der Branche prägen.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, die mehr als 10.000 Besucher sowie rund 180 Aussteller aus 20 Ländern anzog, wird die internationale Fachmesse und Konferenz SIDEC erneut vom slowenischen Verteidigungsindustrie-Cluster (GOIS), dem Verteidigungsministerium der Republik Slowenien sowie den Slowenischen Streitkräften organisiert.





Wann? 10.–12. November 2026

Wo? Messegelände Celje





Auch diesmal bringt SIDEC Unternehmen, Anbieter, Forschungseinrichtungen sowie weitere zentrale Akteure der Verteidigungsindustrie an einem Ort zusammen. Das Fachprogramm bietet Einblicke in moderne Technologien, aktuelle Innovationen sowie zukunftsorientierte Lösungen.

Die Veranstaltung bietet zudem eine ideale Plattform für Networking und den Aufbau neuer Partnerschaften.

Die Teilnahme ist nach vorheriger Registrierung hier möglich.

Nehmen Sie am größten Verteidigungsereignis in Slowenien teil und gestalten Sie die Weiterentwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssystems aktiv mit.

Einblicke in die internationale Fachmesse und Konferenz SIDEC 2025 finden Sie hier.

Wir laden Sie herzlich ein!



