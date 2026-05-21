2. mednarodni obrambni sejem in konferenca SIDEC

Spoznajte avstrijska podjetja in obrambne tehnologije nove generacije, ki oblikujejo prihodnost obrambne industrije.

Po lanskoletni uspešni premierni izvedbi, ki je privabila več kot 10.000 obiskovalcev ter skoraj 180 razstavljavcev iz 20 držav, Grozd obrambne industrije Slovenije, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Slovenska vojska ponovno organizirajo mednarodni sejem obrambne industrije SIDEC.





Kdaj? 10.–12. november 2026

Kje? Celjski sejem





SIDEC bo na enem mestu združil podjetja, ponudnike, raziskovalne institucije ter druge ključne deležnike v obrambni industriji. Strokovni program bo ponudil vpogled v najsodobnejše tehnologije, inovacije in rešitve prihodnosti.





Dogodek predstavlja odlično platformo za poslovno mreženje in vzpostavljanje novih partnerstev.

Dogodek je zaprt za širšo javnost. Udeležba je mogoča na podlagi prehodne registracije tukaj.





Pridružite se nam na največjem obrambnem dogodku v Sloveniji ter soustvarjajte prihodnost obrambnega in varnostnega sistema.





Utrinke z mednarodnega obrambnega sejma in konference SIDEC 2025 najdete tukaj.





Lepo vabljeni!