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Treffen Sie österreichische Firmen bei Veranstaltungen

Wirtschaftsforum: Geschäftsmöglichkeiten in der Region Primorska

  • Restavracija Kamin, Dobrava 1a
    Izola

Nutzen Sie diese Gelegenheit und vernetzen Sie sich mit österreichischen Unternehmen! 

© Sunday Stock | stock.adobe.com
© Sunday Stock | stock.adobe.com

Verpassen Sie nicht die Vorstellung aktueller und geplanter Projekte, aktueller Herausforderungen und deren Lösungen, globaler Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf die Region sowie interessanter Erfahrungsberichte. Treffen Sie österreichische Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung, Automatisierung, IT und Hafeninfrastruktur.



Wir laden Sie herzlich ein zum:  

 

Austrian Business Circle: Geschäftsmöglichkeiten in der Region Primorska

 

23. September 2026, 08:30 - 11:00

 

Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola

 

 

Programm im Englischen:

8:30 – 9:00

ARRIVAL AND REGISTRATION

Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
9:00 – 10:00

WELCOME and introduction | OPPORTUNITIES IN THE PRIMORSKA REGION

Presentations about Primorska as a business location

  • Welcome remarks:
    • Wilhelm Nest, Director of ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
  • Economic region Primorska: Robert Rakar, Chief Executive Officer at Chamber of Commerce and Industry of Primorska
  • Opportunities in the region Primorska: Mojca Kačinari, Municipal councilor, Municipality of Koper
  • Presentation of Port of Koper: Jan Muženič, Luka Koper d.d.

Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
10:00– 11:00

ECONOMIC FORUM – round table discussion

  • Innovation, Start-Up Enviroment: Tanja Kožuh, CEO of Primorska Technology Park
  • Logistics, competitiveness, global business trends: Igor Jakomin, In-Quadra
  • Business and cooperation perspective: Robert Rakar, Chief Executive Officer at Chamber of Commerce and Industry of Primorska

Moderated by: Wilhelm Nest, Director of ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana

Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola  


Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird jedoch vorausgesetzt. Bitte melden Sie sich bis zum 18. September 2026 per E-Mail an ljubljana@advantageaustria.org.

 

Die teilnehmenden österreichischen Unternehmen finden Sie weiter unten.


Wir möchten Sie außerdem herzlich zur Konferenz Moving Adria 1.0 einladen: Moving Adria 2026 SI – Business Media Croatia.

 

 


Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!  


Treffen Sie 19 österreichische Unternehmen