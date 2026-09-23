Wirtschaftsforum: Geschäftsmöglichkeiten in der Region Primorska

Nutzen Sie diese Gelegenheit und vernetzen Sie sich mit österreichischen Unternehmen!

Verpassen Sie nicht die Vorstellung aktueller und geplanter Projekte, aktueller Herausforderungen und deren Lösungen, globaler Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf die Region sowie interessanter Erfahrungsberichte. Treffen Sie österreichische Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung, Automatisierung, IT und Hafeninfrastruktur.











Wir laden Sie herzlich ein zum:



Austrian Business Circle: Geschäftsmöglichkeiten in der Region Primorska

23. September 2026, 08:30 - 11:00

Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola





Programm im Englischen:

8:30 – 9:00 ARRIVAL AND REGISTRATION Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola 9:00 – 10:00 WELCOME and introduction | OPPORTUNITIES IN THE PRIMORSKA REGION Presentations about Primorska as a business location Welcome remarks: Wilhelm Nest , Director of ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana

Economic region Primorska: Robert Rakar , Chief Executive Officer at Chamber of Commerce and Industry of Primorska

, Chief Executive Officer at Chamber of Commerce and Industry of Primorska Opportunities in the region Primorska: Mojca Kačinari , Municipal councilor, Municipality of Koper

, Municipal councilor, Municipality of Koper Presentation of Port of Koper: Jan Muženič, Luka Koper d.d.

Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola 10:00– 11:00 ECONOMIC FORUM – round table discussion Innovation, Start-Up Enviroment: Tanja Kožuh, CEO of Primorska Technology Park

CEO of Primorska Technology Park Logistics, competitiveness, global business trends: Igor Jakomin , In-Quadra

, In-Quadra Business and cooperation perspective: Robert Rakar, Chief Executive Officer at Chamber of Commerce and Industry of Primorska

Moderated by: Wilhelm Nest, Director of ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola





Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird jedoch vorausgesetzt. Bitte melden Sie sich bis zum 18. September 2026 per E-Mail an ljubljana@advantageaustria.org.



Die teilnehmenden österreichischen Unternehmen finden Sie weiter unten.







Wir möchten Sie außerdem herzlich zur Konferenz Moving Adria 1.0 einladen: Moving Adria 2026 SI – Business Media Croatia.













Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!





