Wirtschaftsforum: Geschäftsmöglichkeiten in der Region Primorska
-
Restavracija Kamin, Dobrava 1a
Izola
-
Verpassen Sie nicht die Vorstellung aktueller und geplanter Projekte, aktueller Herausforderungen und deren Lösungen, globaler Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf die Region sowie interessanter Erfahrungsberichte. Treffen Sie österreichische Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung, Automatisierung, IT und Hafeninfrastruktur.
Wir laden Sie herzlich ein zum:
Austrian Business Circle: Geschäftsmöglichkeiten in der Region Primorska
23. September 2026, 08:30 - 11:00
Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
Programm im Englischen:
|8:30 – 9:00
|
ARRIVAL AND REGISTRATION
Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
|9:00 – 10:00
|
WELCOME and introduction | OPPORTUNITIES IN THE PRIMORSKA REGION
Presentations about Primorska as a business location
Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
|10:00– 11:00
|
ECONOMIC FORUM – round table discussion
Moderated by: Wilhelm Nest, Director of ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird jedoch vorausgesetzt. Bitte melden Sie sich bis zum 18. September 2026 per E-Mail an ljubljana@advantageaustria.org.
Die teilnehmenden österreichischen Unternehmen finden Sie weiter unten.
Wir möchten Sie außerdem herzlich zur Konferenz Moving Adria 1.0 einladen: Moving Adria 2026 SI – Business Media Croatia.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Treffen Sie 19 österreichische Unternehmen
-
-
Teilnehmende Firmen
-
-
-
-
-
-
Cargo-Center-Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG
Das Cargo Center Graz (CCG) ist seit 2003 erfolgreich als Güterverkehrszentrum und als Public-Private-Partnership (PPP) Projekt im Infrastruktur- und Verkehrsbereich mit internationaler Ausstrahlung tätig. CCG hat auf über 1 Mio. m² Gesamtfläche mehr als 300.000 m² hochwertige Logistikhallen, Büros und ...
-
-
-
-
-
Hafen Wien GmbH
Der Hafen Wien ist ein multifunktionaler Dienstleistungsbetrieb und betreibt das größte öffentliche Zolllager Österreichs. Für die Lagerung bzw. Bearbeitung von Zoll- und Inlandsware stehen moderne Lagerhallen sowie geschultes Personal zur Verfügung. Ein eigenes Zollamt sorgt für rasche Abfertigungen. Die drei Wiener ...
-
-
-
MTA-Messtechnik GmbH
MTA Messtechnik GmbH konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Technologien für die Wasser- und Abwasserindustrie und produziert technisch innovative Produkte. MTA Messtechnik GmbH ist führend bei Anwendungen zur Überprüfung und Wartung von kommunalen Wasser- und Abwassersystemen, einschließlich der ...
-
-
-
-
-
-