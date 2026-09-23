Gospodarski forum: Poslovne priložnosti na Primorskem
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Restavracija Kamin, Dobrava 1a
Izola
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Ne zamudite predstavitve trenutnih in načrtovanih projektov, aktualnih izzivov ter njihovih rešitev, globalnih vplivov, poslovnih priložnosti v regiji in zanimivih izkušenj. Srečajte se z avstrijskimi podjetji s področja logistike, prometne infrastrukture, železniškega transporta, digitalizacije in avtomatizacije, IT tehnologij ter vodne infrastrukture.
Vabimo vas na poslovno srečanje:
Austrian Business Circle: Poslovne priložnosti na Primorskem
23. september 2026 med 08:30 - 11:00
Restavracija Kamin, Dobrava 1ª, Izola
Program v angleščini:
|8:30 – 9:00
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ARRIVAL AND REGISTRATION
Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
|9:00 – 10:00
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WELCOME and introduction | OPPORTUNITIES IN THE PRIMORSKA REGION
Presentations about Primorska as a business location
Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
|10:00– 11:00
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ECONOMIC FORUM – round table discussion
Moderated by: Wilhelm Nest, Director of ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
Udeležba je brezplačna, vendar se je treba prijaviti. Prosimo, da se do 18. septembra 2026 prijavite po elektronski pošti na naslov: ljubljana@advantageaustria.org.
Sodelujoča avstrijska podjetja so navedena spodaj.
Lepo vabljeni tudi, da se udeležite konference Moving Adria 1.0: Moving Adria 2026 SI – Business Media Croatia.
Vljudno vabljeni!
Srečajte se s 19 avstrijskimi podjetji
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Sodelujoča podjetja
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Cargo-Center-Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG
Cargo Center Graz (CCG) od 2003 uspešno posluje kot multimodalno tovorno središče in projekt javno-zasebnega partnerstva (JZP) na področju infrastrukture in prometa z mednarodno razsežnostjo. CCG je na več kot 1 mio. m² celotne površine uredil več kot 300.000 m² kakovostnih logističnih hal, pisarniških prostorov in ...
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Hafen Wien GmbH
Hafen Wien je storitveno podjetje z več dejavnostmi in upravlja največje javno carinsko skladišče v Avstriji. Za skladiščenje oz. obdelavo domačega in carinskega blaga nudi tako sodobna skladišča kot usposobljeno osebje. Lastni carinski urad zagotavlja hitro carinjenje. Tri dunajska donavska pristanišča (pristanišče ...
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MTA-Messtechnik GmbH
MTA Messtechnik GmbH se osredotoča na raziskovanje in razvijanje tehnologij na področju voda ter odpadnih voda in izdeluje tehnično inovativne proizvode. MTA Messtechnik GmbH je vodilni pri aplikacijah za pregled in vzdrževanje komunalnih sistemov za vodo in odpadno vodo, vključno s čiščenjem mrež pitne vode. ...
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Rail Cargo Austria AG
Z 8.700 zaposlenimi, podružnicami v vsej Evropi in letnim prometom 2,2 milijarde evrov šteje skupina Rail Cargo Group k vodilnim železniškim logističnim podjetjem v Evropi. Rail Cargo Group skupaj z močnimi partnerji upravlja obsežno omrežje logistike od vrat do vrat v Evropi in izven nje vse do Azije. Povezuje ...
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