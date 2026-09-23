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Srečajte se z avstrijskimi podjetji na prireditvah

Gospodarski forum: Poslovne priložnosti na Primorskem

  • Restavracija Kamin, Dobrava 1a
    Izola

Izkoristite priložnost in se povežite z avstrijskimi podjetji!

© Sunday Stock | stock.adobe.com
© Sunday Stock | stock.adobe.com

Ne zamudite predstavitve trenutnih in načrtovanih projektov, aktualnih izzivov ter njihovih rešitev, globalnih vplivov, poslovnih priložnosti v regiji in zanimivih izkušenj. Srečajte se z avstrijskimi podjetji s področja logistike, prometne infrastrukture, železniškega transporta, digitalizacije in avtomatizacije, IT tehnologij ter vodne infrastrukture.



Vabimo vas na poslovno srečanje: 

 

Austrian Business Circle: Poslovne priložnosti na Primorskem

 

23. september 2026 med 08:30 - 11:00

 

Restavracija Kamin, Dobrava 1ª, Izola

 

 

Program v angleščini:

8:30 – 9:00

ARRIVAL AND REGISTRATION

Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
9:00 – 10:00

WELCOME and introduction | OPPORTUNITIES IN THE PRIMORSKA REGION

Presentations about Primorska as a business location

  • Welcome remarks:
    • Wilhelm Nest, Director of ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
  • Economic region Primorska: Robert Rakar, Chief Executive Officer at Chamber of Commerce and Industry of Primorska
  • Opportunities in the region Primorska: Mojca Kačinari, Municipal councilor, Municipality of Koper
  • Presentation of Port of Koper: Jan Muženič, Luka Koper d.d.

Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola
10:00– 11:00

ECONOMIC FORUM – round table discussion

  • Innovation, Start-Up Environment: Tanja Kožuh, CEO of Primorska Technology Park
  • Logistics, competitiveness, global business trends: Igor Jakomin, In-Quadra
  • Business and cooperation perspective: Robert Rakar, Chief Executive Officer at Chamber of Commerce and Industry of Primorska

Moderated by: Wilhelm Nest, Director of ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana

Location: Restaurant Kamin, Dobrava 1ª, Izola  



Udeležba je brezplačna, vendar se je treba prijaviti. Prosimo, da se do 18. septembra 2026 prijavite po elektronski pošti na naslov: ljubljana@advantageaustria.org.  

 

Sodelujoča avstrijska podjetja so navedena spodaj.


Lepo vabljeni tudi, da se udeležite konference Moving Adria 1.0:  Moving Adria 2026 SI – Business Media Croatia.

 

 


Vljudno vabljeni!


Srečajte se s 19 avstrijskimi podjetji