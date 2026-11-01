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Treffen Sie österreichische Firmen bei Veranstaltungen

Webinar Verpackungskonformität in Slowenien: Neue gesetzliche Anforderungen, PPWR-Verpflichtungen und praktische Lösungen

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Die regulatorischen Anforderungen im Bereich Verpackungen und Verpackungsabfälle entwickeln sich sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene laufend weiter. Mit der neuen EU-Verpackungsverordnung (PPWR) sowie den aktuellen Entwicklungen in Slowenien stehen Unternehmen vor neuen Verpflichtungen und Herausforderungen.
© Natee Meepian | stock.adobe.com
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Gemeinsam mit den Experten von Interzero laden wir Sie herzlich zu einem englischsprachigen Webinar am 24. November um 10 Uhr ein, in dem die wichtigsten gesetzlichen Änderungen, die Auswirkungen auf Unternehmen und mögliche Lösungsansätze praxisnah vorgestellt werden.


Veranstaltungssprache: Englisch


Vollständiges Webinarprogramm: [PDF-Programm] 

 

Der Anmeldeschluss ist am 20. November 2026 unter der E-Mail-Adresse ljubljana@advantageaustria.org


Bei weiteren Fragen steht Ihnen Frau Anja Bonča gerne zur Verfügung.


Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!