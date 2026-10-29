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Webinar: Nove zahteve na področju embalaže in odpadne embalaže v Sloveniji: zakonodajne novosti, obveznosti po PPWR in praktične rešitve za podjetja

  • online
Pravne zahteve glede embalaže in odpadne embalaže se trenutno bistveno spreminjajo tako na evropski kot na nacionalni ravni. Za podjetja, ki pakirajo, uvažajo ali dajejo izdelke na slovenski trg, to ustvarja nove obveznosti in potrebo po operativnih prilagoditvah. 
© Natee Meepian | stock.adobe.com
© Natee Meepian | stock.adobe.com

Advantage Austria Ljubljana vas skupaj s strokovnjaki iz podjetja Interzero vabi na spletni seminar v angleškem jeziku, ki ponuja jedrnat pregled trenutnih regulativnih novosti, novih zahtev Uredbe EU o embalaži in odpadni embalaži (PPWR) ter praktičnih rešitev za podjetja.

 

Teme spletnega seminarja:

 

  • Nove zakonske zahteve za embalažo in odpadno embalažo v Sloveniji
  • Trenutni razvoj na ravni EU in njihov vpliv na podjetja
  • Obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev v skladu z PPWR
  • Praktična izvedba in zahteve glede skladnosti
  • Rešitve in podporne storitve, ki jih ponuja Interzero
  • Vprašanja in odgovori z govorci
     

Jezik: angleščina

 

Kdaj: 24.11.2026, med 10:00 – 11:30

 

Prijave sprejemamo na elektronski naslov ljubljana@advantageaustria.org do petka, 20. novembra 2026.