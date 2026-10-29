Webinar: Nove zahteve na področju embalaže in odpadne embalaže v Sloveniji: zakonodajne novosti, obveznosti po PPWR in praktične rešitve za podjetja
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online
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Advantage Austria Ljubljana vas skupaj s strokovnjaki iz podjetja Interzero vabi na spletni seminar v angleškem jeziku, ki ponuja jedrnat pregled trenutnih regulativnih novosti, novih zahtev Uredbe EU o embalaži in odpadni embalaži (PPWR) ter praktičnih rešitev za podjetja.
Teme spletnega seminarja:
- Nove zakonske zahteve za embalažo in odpadno embalažo v Sloveniji
- Trenutni razvoj na ravni EU in njihov vpliv na podjetja
- Obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev v skladu z PPWR
- Praktična izvedba in zahteve glede skladnosti
- Rešitve in podporne storitve, ki jih ponuja Interzero
- Vprašanja in odgovori z govorci
Jezik: angleščina
Kdaj: 24.11.2026, med 10:00 – 11:30
Prijave sprejemamo na elektronski naslov ljubljana@advantageaustria.org do petka, 20. novembra 2026.