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Österreich als attraktiver Standort für internationale Headquarters

Infrastruktur, Lebensqualität und Sicherheit - aus strategischer Sicht und langfristiger Perspektive spricht vieles für eine Schaltzentrale im Herzen Europas.

Wolkenkratzer in Wien © ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
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Der japanische Technologiekonzern Canon baut seine Organisationsstruktur in Europa aus. Die neue Region umfasst 26 Länder in Mittel- und Osteuropa, Zentralasien, dem Kaukasus und dem östlichen Mittelmeerraum. Gelenkt werden ihre Geschäftstätigkeiten zukünftig von Wien aus.

Canon ist bei weitem nicht das einzige internationale Unternehmen, das die Vorzüge der österreichischen Hauptstadt kennt: Zentrale Lage, internationale Vernetzung, wirtschaftliche Stabilität und gute Erreichbarkeit von Märkten in Mittel- und Osteuropa füllen das Plus-Konto auf der Unternehmensseite. Hohe Lebensqualität, ausgewogene Lebenserhaltungskosten, Internationalität und Sicherheit bringen Punkte aus Sicht der Mitarbeiter:innen eines Standorts.

Laut einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) gehört mehr als ein Viertel aller Headquarters in Österreich zu einem Unternehmen, dessen Konzernzentrale sich außerhalb von Österreich befindet. Mehr als 450 internationale Headquarters wurden erhoben, gut 40% von ihnen sind in Wien angesiedelt. Unter den Muttergesellschaften sind klingende Namen wie Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens oder die BMW Group, die auf das pulsierende Herz mitten in Europa vertrauen.

Für Firmen aus Nachbarländern wie Deutschland oder der Schweiz ist eine Zentrale in Österreich aufgrund der geografischen Nähe besonders von Vorteil. In der Liste der 10 wichtigsten Länder ausländischer Muttergesellschaften liegen sie auf Platz 1 und 2. Doch nicht nur für europäische Unternehmen lohnt sich die Ansiedelung einer Zentrale in Österreich: Platz 3 belegen die USA, Japan kommt auf Platz 7. 17% der HQs aus diesem Länderranking gehören zu Unternehmen aus nicht-europäischen Märkten. Das unterstreicht die generelle attraktive strategische Lage einer Schaltzentrale in Österreich.

Ob es um einen regionalen Zusammenschluss geht, die Steuerung eines Geschäftsbereichs, eine länderübergreifende Kooperationszentrale oder Ähnliches, Österreich ist ein guter Standort für internationale Geschäfte.

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