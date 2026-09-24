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Avstrija kot privlačna lokacija za mednarodne sedeže podjetij

Infrastruktura, kakovost življenja in varnost - s strateškega vidika in dolgoročne perspektive obstaja veliko argumentov v prid vzpostavitvi nadzornega centra v osrčju Evrope.
skyscrapers in Vienna © ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
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Japonski tehnološki koncern Canon širi svojo organizacijsko strukturo v Evropi. Nova regija bo obsegala 26 držav srednje in vzhodne Evrope, Srednje Azije, Kavkaza in vzhodnega Sredozemlja. Njihove poslovne dejavnosti bodo v prihodnje vodene z Dunaja. 

Canon še zdaleč ni edino mednarodno podjetje, ki pozna prednosti avstrijske prestolnice. Z vidika podjetij med ključnimi prednostmi osrednja lega, mednarodna povezanost, gospodarska stabilnost in dobra dostopnost trgov srednje in vzhodne Evrope. Z vidika zaposlenih pa k privlačnosti lokacije prispevajo visoka kakovost življenja, uravnoteženi življenjski stroški, mednarodno okolje in varnost. 

Po raziskavi Dunajske univerze za ekonomijo in poslovne vede (Wirtschaftsuniversität Wien) več kot četrtina vseh sedežev podjetij v Avstriji pripada družbam, katerih sedež se nahaja izven Avstrije. V raziskavi je bilo zajetih več kot 450 mednarodnih sedežev podjetij, od katerih jih je dobrih 40 % lociranih na Dunaju. Med matičnimi družbami najdemo znana imena, kot so Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens in BMW Group, ki zaupajo v dinamično srce v središču Evrope. 

Za podjetja iz sosednjih držav, kot sta Nemčija in Švica, je sedež v Avstriji zaradi geografske bližine še posebej ugoden. Na lestvici desetih najpomembnejših držav tujih matičnih družb zasedata prvo in drugo mesto. Vendar Avstrija ni privlačna zgolj za evropska podjetja: na tretjem mestu so Združene države Amerike, Japonska pa zaseda sedmo mesto. Kar 17 % sedežev podjetij iz te skupine pripada družbam z neevropskih trgov. To dodatno potrjuje privlačnost Avstrije kot strateške lokacije za upravljavska središča. 

Ne glede na to, ali gre za regionalno povezovanje, upravljanje poslovnega področja, koordinacijo čezmejnega sodelovanja ali podobne dejavnosti, je Avstrija odlična lokacija za mednarodno poslovanje.

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