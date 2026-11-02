ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
Büroöffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 14:30 Uhr
Unsere Services
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana ist die offizielle Vertretung der österreichischen Wirtschaft in Slowenien.
Österreichischen Unternehemen bieten wir detaillierte Informationen über den Wirtschaftsstandort und den Markteintritt, kompetente Unterstützung bei der Suche nach richtigen Lieferanten und Geschäftspartnern aus Slowenien sowie umfangreiche Marketingbetreuung. Darüber hinaus organisieren wir jährlich zahlreiche Veranstaltungen für alle Zielgruppen. Als Vertreter der österreichischen Wirtschaft sind wir auch auf führenden slowenischen Messen präsent.
Planen Sie Ihren Eintritt auf den slowenischen Markt? Suchen Sie Geschäftspartner aus Slowenien? Kontaktieren Sie uns! Wir unterstützen Sie gerne.
UNSER TEAM IN LjubljanA
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Mag. Wilhelm Nest
Direktor ADVANTAGE AUSTRIA für Slowenien und Kosovo
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Mengfan Böhm, MSc
Stellvertretende Direktorin ADVANTAGE AUSTRIA für Slowenien und Kosovo
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Maja Ikovic
Senior Marketing Manager
Marketing Manager für Bereiche:
- Energiewirtschaft, Naturressourcen und Nachhaltigkeit
- Agrarwirtschaft
- Papierindustrie und Verpackung
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Petra Verhunc
Senior Marketing Manager
- Marketing Manager für Bereiche Bildung, Recruiting sowie Start-Ups
- Organisation von Austrian Business Circle
- Administration, Koordination und Verwaltung
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Mateja Heindler
Senior Marketing Manager
- Marketing Manager für Bereiche IKT, Tourismus, Sport und Dienstleistungsexport
- PR, Medienarbeit und Kooperation mit Österreich Werbung
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Barbara Miklavžin
Marketing Manager
Marketing Manager für Bereiche:
- Automotive, Elektronik und Mechatronik,
- Metallverarbeitung, Chemie und Kunststoff,
- Anlagenbau, Smart Factory
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Anja Bonča
Key Account Manager
Key Account Manager für Bereiche:
- Kreativindustrie
- Gesundheit und Medizintechnik
- Nahrungsmittel und Getränke
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Žiga Simončič
Recht- und Steuerexperte
- Beratung bei rechtlichen und steuerlichen Fragen
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Ana Žagar
Marketing Manager
- Marketing Manager für Bereiche: Bau, Infrastruktur, Logistik sowie Smart Tehnologien
- PR: Website-Editor, Social Media, Newsletter, Übersetzungen
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Mirjam Smrdelj
Marketing Manager
Fachgebiet
PR: Website-Editor, Social Media, Newsletter, Übersetzungen