



ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana ist die offizielle Vertretung der österreichischen Wirtschaft in Slowenien.

Österreichischen Unternehemen bieten wir detaillierte Informationen über den Wirtschaftsstandort und den Markteintritt, kompetente Unterstützung bei der Suche nach richtigen Lieferanten und Geschäftspartnern aus Slowenien sowie umfangreiche Marketingbetreuung. Darüber hinaus organisieren wir jährlich zahlreiche Veranstaltungen für alle Zielgruppen. Als Vertreter der österreichischen Wirtschaft sind wir auch auf führenden slowenischen Messen präsent.

Planen Sie Ihren Eintritt auf den slowenischen Markt? Suchen Sie Geschäftspartner aus Slowenien? Kontaktieren Sie uns! Wir unterstützen Sie gerne.