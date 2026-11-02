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ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana

Servicecenter

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana

Büroöffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 14:30 Uhr

Unsere Services


ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana ist die offizielle Vertretung der österreichischen Wirtschaft in Slowenien.

Österreichischen Unternehemen bieten wir detaillierte Informationen über den Wirtschaftsstandort und den Markteintritt, kompetente Unterstützung bei der Suche nach richtigen Lieferanten und Geschäftspartnern aus Slowenien sowie umfangreiche Marketingbetreuung. Darüber hinaus organisieren wir jährlich zahlreiche Veranstaltungen für alle Zielgruppen. Als Vertreter der österreichischen Wirtschaft sind wir auch auf führenden slowenischen Messen präsent.

Planen Sie Ihren Eintritt auf den slowenischen Markt? Suchen Sie Geschäftspartner aus Slowenien? Kontaktieren Sie uns! Wir unterstützen Sie gerne. 

UNSER TEAM IN LjubljanA

Servicecenter Team

Marketing Manager für Bereiche:

  • Energiewirtschaft, Naturressourcen und Nachhaltigkeit
  • Agrarwirtschaft 
  • Papierindustrie und Verpackung
  • Marketing Manager für Bereiche Bildung, Recruiting sowie Start-Ups
  • Organisation von Austrian Business Circle
  • Administration, Koordination und Verwaltung
  • Marketing Manager für Bereiche IKT, Tourismus, Sport und Dienstleistungsexport
  • PR, Medienarbeit und Kooperation mit Österreich Werbung 

Marketing Manager für Bereiche:

  • Automotive, Elektronik und Mechatronik, 
  • Metallverarbeitung, Chemie und Kunststoff,
  • Anlagenbau, Smart Factory

Key Account Manager für Bereiche:

  • Kreativindustrie
  • Gesundheit und Medizintechnik
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Beratung bei rechtlichen und steuerlichen Fragen
  • Marketing Manager für Bereiche: Bau, Infrastruktur, Logistik sowie Smart Tehnologien
  • PR: Website-Editor, Social Media, Newsletter, Übersetzungen 

Fachgebiet

PR: Website-Editor, Social Media, Newsletter, Übersetzungen 

© ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
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