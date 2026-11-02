ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
Avstrijsko veleposlaništvo - Gospodarski oddelek
Delovni čas
Ponedeljek - četrtek: od 8.00 do 17.00
Petek: od 8.00 do 14.30
Naše storitve
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je uradno predstavništvo avstrijskega gospodarstva v Sloveniji. Naš osrednji cilj je krepitev gospodarskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo.
Avstrijskim podjetjem nudimo informacije o slovenskem gospodarstvu in vstopu na slovenski trg. Pomagamo jim pri iskanju uvoznikov, zastopnikov in poslovnih partnerjev.
Slovenskim podjetjem nudimo različne povezave z avstrijskim gospodarstvom. Organiziramo B2B prireditve z vseh področij in tradicionalna gospodarska srečanja, kjer se slovenska podjetja lahko srečajo z avstrijskimi, spoznajo njihovo ponudbo in postavijo temelje za nove poslovne priložnosti.
Želite stopiti v stik z avstrijskim gospodarstvom in se udeležiti naših prireditev? Kontaktirajte nas! Z veseljem smo vam na voljo!
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je s svojo strokovno usposobljeno ekipo že vse od novembra 1991 na razpolago avstrijskim podjetjem, ki se zanimajo za slovensko tržišče. Če iščete poslovne partnerje iz Avstrije, smo vam rade volje na razpolago z informacijami. Poleg tega najdete na naših straneh osnovne podatke o storitvah in poslovnih priložnostih ter splošne informacije o Avstriji. Izkoristite priložnost in se poslužite naših storitev - veselimo se sodelovanja!
NašA EKIPA V Ljubljani
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Mag. Wilhelm Nest
Direktor ADVANTAGE AUSTRIA za Slovenijo in Kosovo
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Mengfan Böhm, MSc
Namestnica direktorja ADVANTAGE AUSTRIA za Slovenijo in Kosovo
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Maja Ikovic
Senior Marketing Manager
Marketing Manager za področja:
- energija, naravni viri in trajnostni razvoj
- kmetijstvo
- papirna industrija in embalaža
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Petra Verhunc
Senior Marketing Manager
- Marketing Manager za področja: izobraževanje, recruiting ter start-ups
- organizacija gospodarskih srečanj “Austrian Business Circle”
- administracija, koordinacija in računovodstvo
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Mateja Heindler
Senior Marketing Manager
- Marketing Manager za področja: IKT, napredne tehnologije, turizem, šport ter izvoz storitev
- PR, sodelovanje z mediji in Avstrijsko turistično organizacijo Österreich Werbung
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Barbara Miklavžin
Marketing Manager
Marketing Manager za področja:
- avtomobilska in kemijska industrija, elektronika in mehatronika,
- predelava kovin, novi materiali,
- pametne tovarne.
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Anja Bonča
Key Account Manager
Key Account Manager za področja:
- prehrambna industrija in industrija pijač
- kreativna industrija
- medicinska tehnika
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Žiga Simončič
Pravni in davčni strokovnjak
- svetovanje pri pravnih in davčnih vprašanjih
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Ana Žagar
Marketing Manager
- Marketing Manager za področja: gradbeništvo, infrastruktura, logistika in smart tehnologije
- PR: urejanje spletnih strani, social media, newsletter, prevajanje
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Mirjam Smrdelj
Marketing Manager
Področja
PR: urejanje spletnih strani, social media, newsletter, prevajanje