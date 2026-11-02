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ServiceCenter

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana

Servicecenter

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana

Avstrijsko veleposlaništvo - Gospodarski oddelek

Delovni čas

Ponedeljek - četrtek: od 8.00 do 17.00
Petek: od 8.00 do 14.30

Naše storitve


ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je uradno predstavništvo avstrijskega gospodarstva v Sloveniji. Naš osrednji cilj je krepitev gospodarskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo. 

Avstrijskim podjetjem nudimo informacije o slovenskem gospodarstvu in vstopu na slovenski trg. Pomagamo jim pri iskanju uvoznikov, zastopnikov in poslovnih partnerjev. 

Slovenskim podjetjem nudimo različne povezave z avstrijskim gospodarstvom. Organiziramo B2B prireditve z vseh področij in tradicionalna gospodarska srečanja, kjer se slovenska podjetja lahko srečajo z avstrijskimi, spoznajo njihovo ponudbo in postavijo temelje za nove poslovne priložnosti.

Želite stopiti v stik z avstrijskim gospodarstvom in se udeležiti naših prireditev? Kontaktirajte nas! Z veseljem smo vam na voljo!


ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je s svojo strokovno usposobljeno ekipo že vse od novembra 1991 na razpolago avstrijskim podjetjem, ki se zanimajo za slovensko tržišče. Če iščete poslovne partnerje iz Avstrije, smo vam rade volje na razpolago z informacijami. Poleg tega najdete na naših straneh osnovne podatke o storitvah in poslovnih priložnostih ter splošne informacije o Avstriji. Izkoristite priložnost in se poslužite naših storitev - veselimo se sodelovanja!

NašA EKIPA V Ljubljani

Servicecenter Team

Marketing Manager za področja:

  • energija, naravni viri in trajnostni razvoj
  • kmetijstvo
  • papirna industrija in embalaža
  • Marketing Manager za področja: izobraževanje, recruiting ter start-ups
  • organizacija gospodarskih srečanj “Austrian Business Circle”
  • administracija, koordinacija in računovodstvo

  • Marketing Manager za področja: IKT, napredne tehnologije, turizem, šport ter izvoz storitev
  • PR, sodelovanje z mediji in Avstrijsko turistično organizacijo Österreich Werbung

Marketing Manager za področja:

  • avtomobilska in kemijska industrija, elektronika in mehatronika,
  • predelava kovin, novi materiali,
  • pametne tovarne.

Key Account Manager za področja:

  • prehrambna industrija in industrija pijač 
  • kreativna industrija  
  • medicinska tehnika
  • svetovanje pri pravnih in davčnih vprašanjih
  • Marketing Manager za področja: gradbeništvo, infrastruktura, logistika in smart tehnologije
  • PR: urejanje spletnih strani, social media, newsletter, prevajanje

Področja

PR: urejanje spletnih strani, social media, newsletter, prevajanje 

© ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
© ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana