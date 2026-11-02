



ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je uradno predstavništvo avstrijskega gospodarstva v Sloveniji. Naš osrednji cilj je krepitev gospodarskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo.

Avstrijskim podjetjem nudimo informacije o slovenskem gospodarstvu in vstopu na slovenski trg. Pomagamo jim pri iskanju uvoznikov, zastopnikov in poslovnih partnerjev.

Slovenskim podjetjem nudimo različne povezave z avstrijskim gospodarstvom. Organiziramo B2B prireditve z vseh področij in tradicionalna gospodarska srečanja, kjer se slovenska podjetja lahko srečajo z avstrijskimi, spoznajo njihovo ponudbo in postavijo temelje za nove poslovne priložnosti.



Želite stopiti v stik z avstrijskim gospodarstvom in se udeležiti naših prireditev? Kontaktirajte nas! Z veseljem smo vam na voljo!





ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je s svojo strokovno usposobljeno ekipo že vse od novembra 1991 na razpolago avstrijskim podjetjem, ki se zanimajo za slovensko tržišče. Če iščete poslovne partnerje iz Avstrije, smo vam rade volje na razpolago z informacijami. Poleg tega najdete na naših straneh osnovne podatke o storitvah in poslovnih priložnostih ter splošne informacije o Avstriji. Izkoristite priložnost in se poslužite naših storitev - veselimo se sodelovanja!

