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J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

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Subsidiaries in this country

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
Hospodárska 448
919 51 Špačince
Slovakia
+421335925111
+421335573419
trnava@jafholz.sk
http://www.jafholz.sk
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