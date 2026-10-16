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J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

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Kontaktné možnosti

Pobočky v tejto krajine

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
Hospodárska 448
919 51 Špačince
Slovensko
+421335925111
+421335573419
trnava@jafholz.sk
http://www.jafholz.sk
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