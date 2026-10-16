J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
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Kontaktné možnosti
Pobočky v tejto krajine
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
Hospodárska 448
919 51 Špačince
Slovensko
919 51 Špačince
Slovensko
Hlavné sídlo
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Rakúsko
2000 Stockerau
Rakúsko
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Aupoint 13 Aupoint 13
5101 Salzburg-Bergheim
Rakúsko
5101 Salzburg-Bergheim
Rakúsko
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Muldenweg 12
9500 Villach
Rakúsko
9500 Villach
Rakúsko
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Rakúsko
2000 Stockerau
Rakúsko