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Weingut Wimberger

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The Wimberger winery is a small, family-run winery that produces unique wines of character.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Weingut Wimberger
Dorfstraße 15
2023 Kleinweikersdorf
Austria
+4329532380
rwimberger@aon.at
http://www.wimberger.cc
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