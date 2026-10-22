Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Kurze Info über uns
Die HERZ-Gruppe, 1986 gegründet, ist mit rund 3.300 Mitarbeitern und 36 Produktionsstandorten in Europa einer der bedeutendsten Hersteller im Bereich Gebäudetechnik und in über 100 Ländern präsent. Das Produktportfolio umfasst Armaturen, Fittinge, Regel- und Thermostatventile für die Hausinstallation im Bereich ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 22
1230 Wien
Österreich
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