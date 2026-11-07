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METEKA GmbH

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METEKA GmbH ist der führende Anbieter für Systemlösung zur sicheren Behandlung von infektiösen Abfällen.

Mit den MEDISTER HF-Abfall Dekontaminationsgeräten wird infektiöser Abfall vor Ort sicher, schnell und kostengünstig sterilisiert. Das Ergebnis sind ungefährliche, hausmüllähnliche Abfälle.

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

METEKA GmbH
Viktor-Kaplan-Straße 7
8750 Judenburg
Österreich
+43357285166
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info@meteka.com
http://www.meteka.com
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