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ice com Handelsges.m.b.H.

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ice com HandelsgmbH ist ein Unternehmen, welches Maschinen für die industrielle Herstellung von Eiskreme anbietet. ln diesem Bereich decken wir den gesamten Bereich vom Freezer bis zur Extrusionsanlage ab.

Weiters sind wir fuer AHT Vertriebspartner für Tiefkühltüren für den Verkauf von Speiseeis sowie Tiefkühltruhen ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

ice com Handelsges.m.b.H.
Mahlerstraße 12/6/3/1
1010 Wien
Österreich
+4316156177
+4316156178
office@icecom.at
http://www.icecom.at
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