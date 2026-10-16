ice com Handelsges.m.b.H.
Kurze Info über uns
ice com HandelsgmbH ist ein Unternehmen, welches Maschinen für die industrielle Herstellung von Eiskreme anbietet. ln diesem Bereich decken wir den gesamten Bereich vom Freezer bis zur Extrusionsanlage ab.
ice com HandelsgmbH ist ein Unternehmen, welches Maschinen für die industrielle Herstellung von Eiskreme anbietet. ln diesem Bereich decken wir den gesamten Bereich vom Freezer bis zur Extrusionsanlage ab.
Weiters sind wir fuer AHT Vertriebspartner für Tiefkühltüren für den Verkauf von Speiseeis sowie Tiefkühltruhen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
ice com Handelsges.m.b.H.
Mahlerstraße 12/6/3/1
1010 Wien
Österreich
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