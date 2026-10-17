RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
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How to get in touch
Subsidiaries in this country
RWA Ukraine TOV
vul. Velyka Kiltseva 7
08131 Petropalivska Borshchahivka
Ukraine
08131 Petropalivska Borshchahivka
Ukraine
Headquarters
RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
Raiffeisenstraße 1
2100 Korneuburg
Austria
2100 Korneuburg
Austria
RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
Rubensstraße 35
4050 Traun
Austria
4050 Traun
Austria
RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
Industriestraße 3
8502 Lannach
Austria
8502 Lannach
Austria