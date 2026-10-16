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mx flow GmbH

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mx flow GmbH produces machines for cleaning round air filters.

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How to get in touch

Headquarters

mx flow GmbH
Kampesberg 21
4656 Kirchham
Austria
+43772342786800
+4377234278624
office@mx-flow.com
http://www.mx-flow.com
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