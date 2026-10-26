English
Seitennavigation
Inhalt

USEFUL LINKS

listen

AUSTRIAN EMBASSY IN UZBEKISTAN


Residency: Vienna, Austria, Ambassador Extraordinary and  Plenipotentiary: HE Mr. Matthias Radosztics

Minoritenplatz 8, c/o BMEIA
1010 Vienna
Austria

+43 5 01150-3572
+43 5 01159-323
matthias.radosztics@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-usbekistan

CONSULAR DEPARTMENT OF THE AUSTRIAN EMBASSY IN BAKU



Landmark III 7. Floor, Nizami Str. 90A
AZ-1010 Baku
Azerbaijan

+994 12 465 9933
+994 12 465 9934
baku-ob@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-baku

listen
listen

Last update : 26.10.2026