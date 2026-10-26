USEFUL LINKS

AUSTRIAN EMBASSY IN UZBEKISTAN
Residency: Vienna, Austria, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary: HE Mr. Matthias Radosztics
Minoritenplatz 8, c/o BMEIA
1010 Vienna
Austria
+43 5 01150-3572
+43 5 01159-323
matthias.radosztics@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-usbekistan
CONSULAR DEPARTMENT OF THE AUSTRIAN EMBASSY IN BAKU
Landmark III 7. Floor, Nizami Str. 90A
AZ-1010 Baku
Azerbaijan
+994 12 465 9933
+994 12 465 9934
baku-ob@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-baku
- Government portal of the Republic of Uzbekistan - Uzbek, Russian, English
- Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan - Uzbek, English
- Ministry of Investment, Industry and Trade of the Republic of Uzbekistan - Uzbek, Russian, English
- Ministry for Foreign Affairs of Uzbekistan -Uzbek, Russian, English
- Embassy of the Republic of Uzbekistan in Austria - Uzbek, Russian, English, German
- Central Bank of the Republic of Uzbekistan - Uzbek, Russian, English
- National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan - Uzbek, Russian, Englis
- State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan - Uzbek, Russian
- State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics - Uzbek, Russian, English
- National Exhibition Company "UzExpoCentre" - Russian, English
- CAEx — Central Asian Expo Uzbekistan - Uzbek, Russian, English
- News portal "gazeta.uz" - Uzbek, Russian
- News portal "Sputnik" - Uzbek, Russian
- Tenders in Uzbekistan - Russian, English
- Yellow Pages of Uzbekistan - Uzbek, Russian, English