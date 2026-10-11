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Binder + Co AG

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Binder+Co es un especialista de éxito internacional en maquinaria e instalaciones completas para la trituración, el cribado, el tratamiento térmico húmedo, la clasificación, así como el embalaje y la paletización de materiales a granel de todo tipo.

La empresa de Gleisdorf, en Estiria, es líder mundial en el ...

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