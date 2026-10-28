Binderholz GmbH
Acerca de
El aserradero binderholz es un proveedor integral de productos de madera maciza y soluciones de construcción innovadoras. La gama de productos de madera maciza abarca desde madera aserrada, madera perfilada, tableros de madera maciza encolada de una y varias capas, madera laminada hasta tableros contralaminados ...
Cómo contactarAnterior Siguiente
Cómo contactar
Sede
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Austria
6263 Fügen
Austria
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Austria
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Austria