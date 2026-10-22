Head Sport GmbH
Cómo contactar
Sede
6921 Kennelbach
Austria
Perfil de la empresa
Desde 1950, HEAD es sinónimo de diseño innovador, excelencia técnica y pasión por el deporte. HEAD comercializa una cartera de marcas internacionales:
• HEAD (productos para deportes de invierno, de raqueta y de natación).
• PENN (pelotas de tenis y de ráquetbol).
• TYROLIA (fijaciones de esquí).
• MARES/SSI/rEvo (equipamiento y formación de buceo).
• LiveAboard (viajes de buceo).
• ZOGGS (equipamiento de natación).
• INDIGO (equipamiento de esquí y snowboard).
• AQUALUNG (productos de buceo y de esnórquel).
Oportunidades de negocio
HEAD ESQUÍ / CALZADO / FIJACIONES – MÁXIMAS PRESTACIONES PARA ALQUILER & VENTA
La red de distribución profesional de HEAD garantiza un abastecimiento fiable y fluido de productos HEAD, ofreciendo el máximo nivel de apoyo y servicio tanto a los comerciantes como a las organizaciones que se dedican al alquiler.
HEAD es sinónimo de soluciones bien pensadas para el alquiler de esquí y productos de alta calidad para la venta. Muchos de los negocios de alquiler de esquí más grandes del mundo apuestan por HEAD y se benefician de la experiencia y el conocimiento experto que HEAD ha adquirido durante años de cooperación con socios internacionales del sector del alquiler.