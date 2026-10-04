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SANLAS Holding GmbH

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Sanlas Holding GmbH es uno de los proveedores de servicios médicos de salud más importantes de Austria y gestiona 12 instituciones médicas y 2 hoteles.

Sanlas Holding GmbH ofrece a pacientes internacionales asistencia integral antes, durante y después de su estancia (solicitud de visado, traducciones, etc.).

La gama ...

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SANLAS Holding GmbH
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