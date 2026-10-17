"Snowsports GmbH"
Cómo contactar
Sede
1210 Wien
Austria
Perfil de la empresa
Snowsports GmbH – Snowsports Academy es una innovadora empresa austriaca que se ha especializado en la formación y perfeccionamiento de profesores de esquí y de snowboard, el desarrollo de proyectos de deportes de nieve y el asesoramiento profesional en el ámbito del turismo de deportes de invierno.
Estas son sus principales actividades:
• Formación de profesores de esquí y snowboard austriacos en idioma alemán e inglés.
• Asesoramiento y desarrollo de proyectos para fomentar los deportes de nieve.
• Enfoques alternativos para el desarrollo de los deportes de nieve en espacios urbanos.
• Formaciones en Austria y también en las sedes internacionales de los socios de proyecto.
Como socio competente con 50 años de experiencia en el negocio de los deportes de invierno, la calidad y la pasión por la cooperación con nuestros socios de proyecto son nuestra máxima prioridad.
Oportunidades de negocio
Proyectos de deportes de invierno en el sector turístico
Clientes y socios de benefician de la amplia experiencia internacional del equipo directivo y los empleados de Snowsports Academy a la hora de organizar y desarrollar los diversos ramos del negocio de los deportes de invierno.
B2B:
• Cursos de formación de profesores de esquí en Austria o en la sede internacional del socio del proyecto.
• Cursos de formación de profesores de snowboard en Austria o en la sede internacional del socio del proyecto.
• Conceptos de gestión empresarial y de marketing.
• Desarrollo del turismo en los deportes de invierno.
B2C:
Participantes en cursos de formación y entrenamiento para profesores de esquí y de snowboard.