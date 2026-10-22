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FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

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Dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, FH JOANNEUM met l'accent sur la responsabilité dans le processus d'apprentissage et l'acquisition globale des compétences par les étudiants. Les activités de recherche et développement appliquées assurent la qualité de l'enseignement.

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