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Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.

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Cela fait plus de 100 ans que l'entreprise WOERLE fabrique de délicieuses variétés de fromages selon les anciennes recettes familiales. À la première place des spécialités fromagères se trouve aujourd'hui encore le fameux emmental au lait cru Woerle qui a permis à l'entreprise de se hisser à la tête du marché ...

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siège social

Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.
Enzing 26
5302 Henndorf am Wallersee
Autriche
+43621466310
+436214663134
export@woerle.at
http://www.woerle.at
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