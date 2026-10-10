Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.
En bref
Cela fait plus de 100 ans que l'entreprise WOERLE fabrique de délicieuses variétés de fromages selon les anciennes recettes familiales. À la première place des spécialités fromagères se trouve aujourd'hui encore le fameux emmental au lait cru Woerle qui a permis à l'entreprise de se hisser à la tête du marché ...
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siège social
Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.
Enzing 26
5302 Henndorf am Wallersee
Autriche
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