Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
En bref
L'entreprise HElD Antriebstechnik GmbH & Co KG est un producteur autrichien d'embrayages et de freins pour des applications industrielles.
L'entreprise HElD Antriebstechnik GmbH & Co KG est un producteur autrichien d'embrayages et de freins pour des applications industrielles.
Les principaux groupes cibles appartiennent aux domaines suivants :
• construction de machines : construction de machines de façon générale et machines-outils ;
• équipements pour ...
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siège social
Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
Ernstbrunner Straße 35
2000 Stockerau
Autriche
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