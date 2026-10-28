Thoma Holz GmbH
En bref
L'entreprise Ing. Erwin Thoma Holz GmbH dont le siège est situé à Goldegg (Salzbourg), détient le brevet Holz100, c'est-à-dire 100 % bois massif à l'état naturel, système sans colle ni produit chimique.
L'entreprise Ing. Erwin Thoma Holz GmbH dont le siège est situé à Goldegg (Salzbourg), détient le brevet Holz100, c'est-à-dire 100 % bois massif à l'état naturel, système sans colle ni produit chimique.
L'entreprise produit des toitures, des murs et des planchers. Les prestations comprennent des maisons familiales ...
contact
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siège social
Thoma Holz GmbH
Hasling 35
5622 Goldegg
Autriche
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