français
Seitennavigation
Inhalt

Thoma Holz GmbH

En bref
logo

L'entreprise Ing. Erwin Thoma Holz GmbH dont le siège est situé à Goldegg (Salzbourg), détient le brevet Holz100, c'est-à-dire 100 % bois massif à l'état naturel, système sans colle ni produit chimique.

L'entreprise produit des toitures, des murs et des planchers. Les prestations comprennent des maisons familiales ...

secteur

contact

contact

siège social

Thoma Holz GmbH
Hasling 35
5622 Goldegg
Autriche
+4364158910
+43641589204
info@thoma.at
http://www.thoma.at
https://m.facebook.com/thomaholz
vCard