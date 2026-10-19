Kraus & Naimer Produktion GmbH
En bref
Kraus & Naimer est depuis de nombreuses années une force motrice dans le domaine de la technologie électrique et des appareillages de commutation. Le haut degré d'intégration verticale, la construction légère des produits, les nombreuses années de savoir-faire, la certification mondiale et les solutions flexibles ...
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Kraus & Naimer Ltd.
219 Connie Crescent, Unit 13 A
ON L4K 1L4 Concord
Canada
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siège social
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Autriche
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