© MCI Internationale Hochschule GmbH

BEYOND A UNIVERSITY.

En tant que haute école de l'entrepreneuriat®, le MCI associe science, économie et conseil en un concept unique.

MENTORING THE MOTIVATED.

Le large portefeuille de programmes offre des cursus internationaux de licence et de master dans les domaines des sciences économiques et sociales, de la technologie et des sciences de la vie, sans oublier une formation continue de haut niveau pour les cadres et les actifs.

WHY NOT STUDY AT THE TOP?

L'internationalité, la qualité et l'excellence constituent les pierres angulaires d'une formation de premier ordre et permettent aux anciens élèves du MCI de bénéficier des meilleures perspectives de carrière dans le monde entier.

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