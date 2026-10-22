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MCI Internationale Hochschule GmbH

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En tant que haute école de l'entrepreneuriat®, le MCI associe science, économie et conseil en un concept unique.

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http://www.mci.edu
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Profil de l'entreprise

BEYOND A UNIVERSITY.
En tant que haute école de l'entrepreneuriat®, le MCI associe science, économie et conseil en un concept unique.

MENTORING THE MOTIVATED.
Le large portefeuille de programmes offre des cursus internationaux de licence et de master dans les domaines des sciences économiques et sociales, de la technologie et des sciences de la vie, sans oublier une formation continue de haut niveau pour les cadres et les actifs.

WHY NOT STUDY AT THE TOP?
L'internationalité, la qualité et l'excellence constituent les pierres angulaires d'une formation de premier ordre et permettent aux anciens élèves du MCI de bénéficier des meilleures perspectives de carrière dans le monde entier.

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Éducation et formation internationales

Avec plus de 300 universités partenaires dans le monde entier, de nombreux programmes de double diplôme, des accréditations renommées et un réseau solide, la haute école de l’entreprenariat® est un environnement idéal pour des études internationales.

Le MCI propose des programmes de licence et de master, des études post-universitaires, de la formation continue académique, des programmes de doctorat, des cours certifiants et des séminaires de management pratiques.

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