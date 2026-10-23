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STRABAG AG

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STRABAG Wassertechnik se centra en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de residuos sólidos simples, incluyendo la construcción y el cierre de vertederos asociados en Europa central y del Este/sudeste de Europa, así como en ...

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