Gracias a su experiencia de décadas, las compañías mercantiles austriacas cuentan con un amplio conocimiento del know-how de los mercados internacionales. Por eso pueden ser de gran ayuda en la tramitación de operaciones de exportación e importación. El comercio de tránsito, es decir, la conexión de dos mercados por parte de una empresa austriaca, gana cada vez más en importancia.
La compañías mercantiles austriacas se caracterizan especialmente por el pormenorizado conocimiento de los mercados de Centroeuropa y Europa del Este. Naturalmente, las empresas dedicadas al comercio exterior cuentan con representación en llevar las mercancías a cualquier punto del globo y el consiguiente know-how o "saber hacer" que ello implica, convierten a las empresas austriacas de comercio exterior en unos socios fiables y muy demandados.
Precisamente el comercio exterior austriaco es una historia real llena de éxitos. En 2006 se logró atravesar la barrera de los 100.000 millones de euros tanto en las importaciones como en las exportaciones. Uno de cada tres puestos de trabajo depende directa o indirectamente del comercio exterior. El Gremio Federal de Comercio Exterior estima que un 30% de las importaciones globales se debe a las compañías de comercio exterior. La proporción de empresas mercantiles exportadoras también se sitúa en torno al 30%. El Gremio Federal de Comercio Exterior prevé también mayores incrementos en los próximos años, que en su mayor parte serán aportados por el comercio de tránsito.
Según estimaciones del Gremio Federal de Comercio Exterior, el volumen del comercio de tránsito genera a Austria un valor que se sitúa entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros. El know-how de las compañías austriacas de comercio exterior ha constituido un factor esencial en el éxito exportador de Austria en los últimos años.
La oferta - su ventaja
La mejor forma de recorrer un nuevo y quizá también dificil camino es junto a un socio experimentado. La asociación y colaboración con una empresa austriaca de comercio exterior para realizar incursiones en el mercado de la exportación es, en la mayoría de los casos, la alternativa económicamente más razonable a la gestión propia y directa del mercado.
La colaboración con una compañía austriaca de comercio exterior ofrece numerosas ventajas, tanto para productores nacionales como internacionales:
- Minimización de riesgos en la prospección y gestión de mercados
- Aprovechamiento rentable del "saber hacer" en comercio exterior adquiridos a lo largo de años
- Superación de distancias y diferencias horarias con respecto a los mercados
- Conocimiento y aprovechamiento de las estrategias de financiación y logística
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