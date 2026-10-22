FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
8020 Graz
Österreich
8605 Kapfenberg
Österreich
8020 Graz
Österreich
Firmenprofil
Das Ziel der interdisziplinären Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist es, mit ausgezeichneten Mitarbeiter:innen einen wesentlichen Beitrag für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu leisten und gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.
Als Zukunftshochschule bildet die FH JOANNEUM praxisbezogen, wissenschaftlich und mutig.
FH JOANNEUM eröffnet durch Bildung neue Perspektiven.
FH JOANNEUM lebt Qualität – im Studium, in der Forschung und im Miteinander.
FH JOANNEUM versteht sich als Zukunftshochschule, die Studierenden auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet, aktiv Zukunftsthemen in Lehre und Forschung adressiert und die Hochschullandschaft mit innovativen inhaltlichen und didaktischen Bildungskonzepten prägt
Geschäftswunsch
Studieren an der FH JOANNEUM
praxisbezogen, projektorientiert und interdisziplinär
Mit über 50 Bachelor- und Masterstudiengängen auf Deutsch und teils auf Englisch sowie maßgeschneiderten Weiterbildungslehrgängen zählt die FH JOANNEUM zu den führenden Anbietern am
tertiären Bildungssektor in Österreich.
Die FH JOANNEUM bietet wissenschaftlich fundierte, interdisziplinäre und praxisbezogene Hochschulausbildung und betrachten internationale Studierende und Lehrende sowie Kooperationen mit
Hochschulen und Unternehmen auf internationaler Ebene als Bereicherung.