FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
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Glavno sjedište
8020 Graz
Austrija
8605 Kapfenberg
Austrija
8020 Graz
Austrija
Profil poduzeća
Cilj ovog interdisciplinarnog veleučilišta za primijenjene znanosti jest uz izvrsne zaposlenice i zaposlenike dati značajan doprinos gospodarstvu i društvu te zajednički oblikovati budućnost.
Kao veleučilište usmjereno ka budućnosti, FH JOANNEUM nudi praktično i znanstveno obrazovanje uz hrabar pristup učenju i podučavanju.
FH JOANNEUM otvara nove perspektive kroz obrazovanje.
FH JOANNEUM sinonim je za kvalitetu – u pogledu studija, istraživanja i suradnji.
FH JOANNEUM sebe vidi kao sveučilište budućnosti koje studente priprema za izazove sutrašnjice, aktivno se bavi budućim temama u nastavi i istraživanju te oblikuje sveučilišni krajolik inovativnim sadržajem i didaktičkim obrazovnim konceptima.
Poslovne prilike
Studij na veleučilištu FH JOANNEUM
Interdisciplinarno, usmjereno na praksu i projekte
S više od 50 prvostupničkih i magistarskih programa na njemačkom, te nekima na engleskom jeziku, i s individualno prilagođenim programima kontinuiranog obrazovanja, FH JOANNEUM jedan je od vodećih pružatelja usluga u sektoru tercijarnog obrazovanja u Austriji. FH JOANNEUM nudi znanstveno utemeljeno i interdisciplinarno sveučilišno obrazovanje usmjereno ka praksi, a inozemni studenti i nastavnici te suradnje sa sveučilištima i tvrtkama na međunarodnoj razini obogaćuju ovo veleučilište svojim doprinosom.