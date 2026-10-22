© FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Cilj ovog interdisciplinarnog veleučilišta za primijenjene znanosti jest uz izvrsne zaposlenice i zaposlenike dati značajan doprinos gospodarstvu i društvu te zajednički oblikovati budućnost.

Kao veleučilište usmjereno ka budućnosti, FH JOANNEUM nudi praktično i znanstveno obrazovanje uz hrabar pristup učenju i podučavanju.

FH JOANNEUM otvara nove perspektive kroz obrazovanje.

FH JOANNEUM sinonim je za kvalitetu – u pogledu studija, istraživanja i suradnji.

FH JOANNEUM sebe vidi kao sveučilište budućnosti koje studente priprema za izazove sutrašnjice, aktivno se bavi budućim temama u nastavi i istraživanju te oblikuje sveučilišni krajolik inovativnim sadržajem i didaktičkim obrazovnim konceptima.