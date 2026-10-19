"CONTAINER TRADING WFW" Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Die Firma CONTAINER TRADING WFW GesmbH verarbeitet 100% Recycling-Kunststoff zu hochstabilen Kunststoffprodukten wie Thermokomposter und Lattenkomposter, Gartenbeet-Anlagen, Gartentrittplatten, Beet-Einfassungen, Amphibienschutzeinrichtungen, etc.
Die Firma CONTAINER TRADING WFW GesmbH verarbeitet 100% Recycling-Kunststoff zu hochstabilen Kunststoffprodukten wie Thermokomposter und Lattenkomposter, Gartenbeet-Anlagen, Gartentrittplatten, Beet-Einfassungen, Amphibienschutzeinrichtungen, etc.
Die ca. 10 mm dicken isoliergeschäumten Thermowände des ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
"CONTAINER TRADING WFW" Gesellschaft m.b.H.
Vorchdorfer Straße 27
4643 Pettenbach
Österreich
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