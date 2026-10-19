"CONTAINER TRADING WFW" Gesellschaft m.b.H.
O poduzeću
Poduzeće CONTAINER TRADING WFW GesmbH prerađuje 100% recikliranu plastiku te od nje izrađuje visokostabilne proizvode od plastike, kao npr. termo-kompostere i kompostere od dasaka, vrtne gredice, gazišta za vrt, nosače za gredice, elemente za zaštitu od vodozemaca itd.
Poduzeće CONTAINER TRADING WFW GesmbH prerađuje 100% recikliranu plastiku te od nje izrađuje visokostabilne proizvode od plastike, kao npr. termo-kompostere i kompostere od dasaka, vrtne gredice, gazišta za vrt, nosače za gredice, elemente za zaštitu od vodozemaca itd.
Oko 10 mm debeli termo-zidovi termo-kompostera ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
"CONTAINER TRADING WFW" Gesellschaft m.b.H.
Vorchdorfer Straße 27
4643 Pettenbach
Austrija
4643 Pettenbach
Austrija