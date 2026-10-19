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"CONTAINER TRADING WFW" Gesellschaft m.b.H.

O poduzeću
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Poduzeće CONTAINER TRADING WFW GesmbH prerađuje 100% recikliranu plastiku te od nje izrađuje visokostabilne proizvode od plastike, kao npr. termo-kompostere i kompostere od dasaka, vrtne gredice, gazišta za vrt, nosače za gredice, elemente za zaštitu od vodozemaca itd.

Oko 10 mm debeli termo-zidovi termo-kompostera ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

"CONTAINER TRADING WFW" Gesellschaft m.b.H.
Vorchdorfer Straße 27
4643 Pettenbach
Austrija
+4375868822
+4375868228
office@ctwfw.com
http://www.ctwfw.com
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