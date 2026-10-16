COPA-DATA GmbH
Kurze Info über uns
COPA-DATA ist Technologieführer für ergonomische und hochdynamische Prozesslösungen. Das 1987 gegründete Unternehmen entwickelt die Software zenon für HMI/SCADA, Dynamic Production Reporting und integrierte SPS-Systeme. zenon wird weltweit vertrieben. Kunden profitieren dank dezentraler Unternehmensstruktur von ...
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Firmensitz
COPA-DATA GmbH
Karolingerstraße 7B
5020 Salzburg
Österreich
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