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COPA-DATA GmbH

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COPA-DATA ist Technologieführer für ergonomische und hochdynamische Prozesslösungen. Das 1987 gegründete Unternehmen entwickelt die Software zenon für HMI/SCADA, Dynamic Production Reporting und integrierte SPS-Systeme. zenon wird weltweit vertrieben. Kunden profitieren dank dezentraler Unternehmensstruktur von ...

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