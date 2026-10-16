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COPA-DATA GmbH

O poduzeću
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COPA-DATA je vodeća tvrtka za ergonomska i visoko dinamična procesna rješenja. Osnovana 1987. godine, tvrtka razvija softver zenon za HMI/SCADA, Dynamic Production Reporting i integrirane SPS-sustave. zenon se distribuira širom svijeta. Zahvaljujući svojoj decentraliziranoj korporativnoj strukturi, kupcima su na ...

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Kako stupiti u kontakt s poduzećem

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