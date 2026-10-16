COPA-DATA GmbH
O poduzeću
COPA-DATA je vodeća tvrtka za ergonomska i visoko dinamična procesna rješenja. Osnovana 1987. godine, tvrtka razvija softver zenon za HMI/SCADA, Dynamic Production Reporting i integrirane SPS-sustave. zenon se distribuira širom svijeta. Zahvaljujući svojoj decentraliziranoj korporativnoj strukturi, kupcima su na ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećemNatrag Naprijed
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
COPA-DATA GmbH
Karolingerstraße 7B
5020 Salzburg
Austrija
5020 Salzburg
Austrija
COPA-DATA GmbH
Karolingerstraße 7B
5020 Salzburg
Austrija
5020 Salzburg
Austrija