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FAHRTRAUM GmbH

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Historische Rennwagen bilden das Herzstück der Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum. Entdecken Sie einzigartige Meisterleistungen der Technik aus der Hand des genialen Konstrukteurs Ing. Ferdinand Porsche. Von der Kutsche bis zum Käfer präsentieren sich die Meilensteine der Mobilität, voll funktionsfähig, die ...

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