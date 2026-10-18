FAHRTRAUM GmbH
O poduzeću
Povijesni trkački automobili čine središte Ferdinand Porsche doživljajnih svjetova fahr(T)raum. Otkrijte jedinstvena remek-djela tehnologije iz ruku genijalnog dizajnera ing. Ferdinanda Porschea. Od kočije do bube, predstavljene su u potpunosti funkcionalne prekretnice mobilnosti, koje su dostupne čak i za izlete s ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
FAHRTRAUM GmbH
Passauer Str. 30
5163 Mattsee
Austrija
5163 Mattsee
Austrija