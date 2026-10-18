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FAHRTRAUM GmbH

O poduzeću
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Povijesni trkački automobili čine središte Ferdinand Porsche doživljajnih svjetova fahr(T)raum. Otkrijte jedinstvena remek-djela tehnologije iz ruku genijalnog dizajnera ing. Ferdinanda Porschea. Od kočije do bube, predstavljene su u potpunosti funkcionalne prekretnice mobilnosti, koje su dostupne čak i za izlete s ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

FAHRTRAUM GmbH
Passauer Str. 30
5163 Mattsee
Austrija
+43621759232
office@fahrtraum.at
http://www.fahrtraum.at
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